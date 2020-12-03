Москва, , 12:55 — REGNUM Проект «Цифровая образовательная среда» в школах не является заменой традиционного обучения в школах. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

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«Онлайн-формат вписался только в тех случаях, где невозможно вести обычное обучение. Мы разрабатываем «Цифровую образовательную среду» — но это не замена традиционному обучению, а помощь ему», — сказал Кравцов.

Проект, по его словам, будет полезен как для школьников, так и для учителей и родителей обучающихся: «Например, школьник болеет, не ходит в школу и может смотреть уроки дома. Чтобы он мог не отстать от программы. Вторая ситуация — учителя ездят на курсы повышения квалификации, которые смогут сделать это онлайн. Или родители, которые не всегда могут участвовать в родительских собраниях очно и смогут дистанционно подключиться к собраниям».