Курган, , 12:53 — REGNUM В Курганской области лабораторно подтверждены 103 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 38 зарегистрированы в Кургане, сообщает 3 декабря региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составлял в Зауралье 105 случаев.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 3 декабря выявлено 9011 случаев заражения коронавирусом. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», вылечились 7896 человек, 119 пациентов с COVID-19 скончались.