Москва, , 12:52 — REGNUM Министерство обороны РФ рассекретило архивные документы о защите Заполярья в начале Великой Отечественной войны. В опубликованных сведениях — данные о погибших, расстановки оборонительных сил, фотографии героев и многочисленные приказы.

Книга учета потер личного состава Mil.ru

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В обнародованных сведениях говорится, что Северный флот оборонял восточное побережье Кольского полуострова, полуострова Рыбачий и Средний. В сводке упоминались поселок Титовка, Ура губа, река Большая западная Лица, где части армии вели оборонительные бои.

Непростая обстановка, сложившаяся в условиях массированного наступления противника, вынудила командующего 14-й армией приказать командирам подчиненных частей ничего не оставлять противнику, уничтожая материальную часть, автомашины, запасы горючего и продовольствия, обозы и мосты. Для других частей армии был предусмотрен отход на восточный берег реки Западная Лица с целью занятия обороны. Основная задача, которая ставилась войскам на Кольском полуострове в июне-июле 1941 года — это организация обороны и удержание рубежей.

Боевой приказ Mil.ru

Господство в воздухе и преобладание в авиации, хорошее знание противником расположения советских частей, недостаточное количество советских зенитных средств, отсутствие связи, плохая организация отхода решили исход боев в районе Титовки. Потери в живой силе нашими частями были значительными. За период с 22 июня по 31 августа 1941 года 95-й стрелковый полк 14-й стрелковой дивизии, державший оборону в районе Титовки понес потери в количестве 1735 человек. Из них пропало без вести 230 человек.

Все части, которые обороняли Мурманск от противника летом-осенью 1941 году, получили приказ командования «Отходить нельзя. Надо драться за Мурманск. До последнего человека». Отступающие части приводили себя в порядок, зарывались в землю, чтобы укрыться от авиации врага, но выполняли приказ.

В опубликованных документах также содержится информация о боях за Мурманск осенью 1941 года, включая схемы оборонительных сооружений, — противник не оставлял попыток овладеть городом и пытался прорвать оборону советских войск, применяя сильный огонь артиллерии и массированные налеты своей авиации.

Рассекречены также наградные материалы на некоторых защитников Заполярья, например, представление на присвоение звания Героя Советского Союза политруку Сергею Василисину. В июле 1941 года он был несколько раз ранен, но оставался на поле боя. А когда два бойца несли на руках потерявшего сознание политрука, его убило вражеской миной.

Кроме того, опубликованные данные рассказывают о гибели сторожевого корабля Северного флота «Туман» и членах его экипажа: 15 человек из экипажа и сам сторожевик «Туман» погибли в неравном бою, 17 было ранено. Часть личного состава спаслась на шлюпках и была подобрана подоспевшими кораблями Северного флота.