Иркутск, , 12:51 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 934 человек, причём 12 из них скончались за последние сутки. Об этом 3 декабря сообщает региональный оперативный штаб.

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Общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 33 191 человек (+280 за последние сутки). Госпитализированы 3785 пациентов (-65 за последние сутки). Выздоровели 29 207 пациентов (+278 за сутки).

Также, по утверждению медиков, один пациент с коронавирусам скончался, но его смерть не было связана с COVID-19. Общее число смертей пациентов с коронавирусам составляет уже 145 человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, обстановка с коронавирусом в регионе продолжает оставаться напряженной. Накануне, 2 декабря, сообщалось о 17 жертвах COVID-19.

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