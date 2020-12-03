Москва, , 12:50 — REGNUM Итоговое сочинение по русскому языку для допуска к ЕГЭ пройдёт 5 апреля, однако дата может быть перенесена ещё раз. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

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"Что касается сочинения, то решение о переносе принято — оно будет не в декабре, а 5 апреля. Будет возможность переписать сочинение. Перенос — вынужденная мера», — сказал Кравцов.

Он выразил надежду на то, что сохранение санитарных требований обеспечит безопасность проведения сочинений, и переносов не будет: «Но будем смотреть на ситуацию — если изменится ситуация, то соответствующее решение [о переносе] будет принято».