Нижний Новгород, , 12:49 — REGNUM Власти Нижегородской области намерены потратить 47 млн 533 тысячи рублей бюджетных денег на реставрацию Дмитриевской башни Нижегородского кремля, пишет «DomostroyNN».

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В соцсетях активно обсуждают объявленный региональным правительством тендер и отмечают, что на косметический ремонт башни в 21 веке будет потрачено в 29 раз больше средств, чем на ее полную реконструкцию, выполненную в конце 19 века.

При этом подчеркивается, что «для туриста-дилетанта Дмитриевская башня выглядит весьма респектабельно, и только специалисты-архитекторы могут определить ее недочеты, нуждающиеся в исправлении».

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