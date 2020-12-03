Ташкент, , 12:49 — REGNUM Правоохранительные органы задержали в Ташкенте более 500 человек за ношение холодного оружия, сообщили в пресс-службе ГУВД столицы Узбекистана.

С 5 ноября по 2 декабря в Ташкенте задержан 541 нарушитель. В отношении всех задержанных составлены протоколы об административном правонарушении. В отношении 50 человек суд вынес решение об аресте.

В ГУВД Ташкенте отметили, что применение холодного оружия в конфликте — это признак слабости. «Вы демонстрируете свою неспособность здраво рассуждать и убеждать», — считают полицейские.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября в Узбекистане увеличили штрафы за ношение холодного оружия. В частности, размер штрафа за ношение ножа составит от одного до пяти базовых расчетных показателей ($21,5−111 по курсу на 6 ноября).

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