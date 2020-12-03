Санкт-Петербург, , 12:52 — REGNUM В Ленинградской области задержали заместителя председателя регионального комитета по социальной защите населения по подозрению в организации растраты бюджетных средств. Об этом 3 декабря сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Ленинградской области.

Уголовное дело было возбуждено по факту растраты бюджетных средств Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного учреждения социального обслуживания «Лодейнопольский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов».

Как стало известно ИА REGNUM, задержали замглавы комитета Наталью Пшигоцкую, чиновницу подозревают подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ («Организация и руководство в растрате, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере»). Отметим, это уже второе ее задержание по данному делу.

По версии следствия, подозреваемая, состоящая с 2014 года в должности заместителя председателя комитета по социальной защите населения Ленобласти, поручила бывшему директору дома-интерната незаконно растратить 1,6 млн рублей, которые предназначались для приобретения более 500 билетов в театр.

«При этом, как установлено следствием, данной услугой воспользовались лица, не содержащиеся в доме-интернате, а иные граждане», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время подозреваемая задержана в порядке ст.91 УПК РФ. Следствием направлено ходатайство в суд об избрании для нее меры пресечения в виде заключения под стражу.