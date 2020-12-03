Барнаул, , 12:45 — REGNUM Жители Алтайского края сегодня, 3 декабря, в Международный день инвалидов, прошли тест «Доступная среда». Все желающие могут отвечали на вопросы об организации доступной среды и навыках общения с людьми с инвалидностью. Об этом информирует пресс-служба краевого правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Особые люди нуждаются в помощи — трансляция в Международный день инвалидов»

Председатель Всероссийского общества инвалидов, депутат Госдумы Михаил Терентьев подчеркнул: «Тотальный тест «Доступная среда» — одно из системных решений по повышению уровня информированности граждан об основных принципах создания условий безбарьерного пространства, об этических моментах общения с людьми с ограничениями по здоровью, что направлено на создание действительно инклюзивной среды в нашем обществе».

Как рассказали в министерстве образования и науки Алтайского края, амбассадор проекта, заслуженная артистка России, председатель комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ, член Комиссии при Президенте России по делам инвалидов, художественный руководитель Центра социокультурной реабилитации Диана Гурцкая отметила:

«Я очень рада, что проект живет и развивается: в этом году, помимо взрослой аудитории, к участию в акции приглашены дети, для которых экспертами и педагогами подготовлен специальный трек для школьников. Также мы с педагогами нашего Центра социокультурной реабилитации проведем «урок доброты» для детей и их родителей, чтобы каждый из нас стал чуточку добрее и на шаг ближе к пониманию инклюзии, не испытывал неловкости в общении с человеком с инвалидностью».

Как уже сообщало ИА REGNUM, Международный день инвалидов отмечается сегодня, 3 декабря. Президент России Владимир Путин намерен встретиться сегодня с «особенными людьми».