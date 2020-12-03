Москва, , 12:45 — REGNUM На Космодамианской набережной в Москве получил разрешение на ввод в эксплуатацию научно-методический центр по профилактике и борьбе со СПИДом, сообщили в Стройкомплексе.

Читайте также: В России с начала года зарегистрировали почти 50 тыс. случаев заражения ВИЧ

Центр будет осуществлять научно-методическую работу, профилактическую, противоэпидемическую, консультативно-диагностическую и лечебную помощь населению.

В пятиэтажном здании центра борьбы со СПИДом расположится многопрофильная поликлиника на 200 посещений в смену, отделение для проведения исследований на девять мест, диагностические подразделения. Центр рассчитан на 300 посещений в смену.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о наличии в России прототипов вакцины от ВИЧ.

Подробнее: Попова заявила о наличии прототипов вакцины от ВИЧ в России