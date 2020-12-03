Сеул, , 12:45 — REGNUM На одной из американских военных баз в Южной Корее выявили восемь случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: Европа опасается третьей волны — трансляция»

По их словам, коронавирус был выявлен у военнослужащих и членов их семей, прибывших в Южную Корею в период с 17 ноября по 1 декабря. В настоящее время граждане США изолированы и проходят лечение в медицинских учреждениях.

Общее число случаев заражения, подтверждённых на американских базах в Южной Корее, увеличилось до 391.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 540 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 35 703.

Читайте также: В Южной Корее за сутки выявили более 500 зараженных коронавирусом