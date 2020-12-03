Тюмень, , 12:39 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 162 случая заражения коронавирусом. Об этом 3 декабря сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 160 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 3 декабря коронавирусом заразились 18 749 человек. Выздоровели 15 388 человек, 136 пациента с COVID-19 скончались (на два человека более, чем дём ранее).