Калуга, , 12:36 — REGNUM «Берегите себя!» — такими словами депутат Городской думы Калуги Роман Выборнов напутствовал жителей микрорайона Кошелев, вручая прохожим медицинские защитные маски.

Калужский депутат купил и раздал пять тысяч медицинских масок Пресс-служба Городской думы Калуги

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, депутат на личные деньги купил и раздал 5000 медицинских масок, чтобы помочь в профилактике коронавируса.

Калужский депутат купил и раздал пять тысяч медицинских масок Пресс-служба Городской думы Калуги

«В это непростое время хочется хоть немного поддержать жителей. Ну и конечно, напомнить всем о важности использования каждым из нас средств индивидуальной защиты для сохранения своего здоровья и безопасности своих близких, — прокомментировал депутат. — Я получил такой живой отклик от людей, что решил в ближайшее время повторить эту инициативу».