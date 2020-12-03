Уфа, , 12:46 — REGNUM Снимки Уфы из космоса опубликовал космонавт Сергей Рязанский 2 декабря на своей странице в социальной сети.

Космонавт написал, что ему очень нравится делать снимки земли из космоса. Поэтому он решил снять Уфу, на территории которой могли бы поместиться семь городов, подобных Парижу.

Он также отметил, что столица Башкирии является самым просторным городом России, поскольку на одного жителя здесь приходится порядка 700 квадратных метров городской площади.

Кроме этого, добавил Рязанский, Уфа является третьим по протяженности городом России (уступая по этому показателю Сочи и Волгограду) и седьмой по площади. При этом на одного жителя Уфы приходится 202 кв. метра зеленых насаждений — по этому показателю Уфа лидирует среди городов-миллионников России.

Космонавт подчеркнул, что Уфу можно назвать непобедимой, поскольку она ни разу никем не была взята с момента своего основания.