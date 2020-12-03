Омск, , 12:32 — REGNUM Власти Омской области не откликнулись на призыв к губернаторам сделать нерабочим 31 декабря. Как сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на слова главы региона Александра Буркова, рабочие и выходные дни прописаны в Трудовом кодексе.

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"31 декабря в этом году — рабочий день. Поэтому жители Омской области, как и все россияне, будут трудиться», — пояснил губернатор. Вместе с тем, по его словам, работодатели могут самостоятельно регулировать длительность рабочего дня.

Как уже сообщало ИА REGNUM, обстановка с распространением коронавируса в Омской области остаются весьма напряженной. По данным оперативного штаба, на 3 декабря выявлено 247 новых носителей коронавируса, за весь период — 23 300.

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С призывом к губернатором сделать 31 декабря нерабочим днём ранее обратился член Общественной палаты, глава «Трезвой России» Султан Хамзаев.

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