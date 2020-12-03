Бишкек, , 12:32 — REGNUM За последние сутки в Киргизии число новых случаев коронавирусной инфекции возросло до 420, большинство из них — в столице и в Чуйской области. Об этом сообщили сегодня, 3 декабря, в республиканском оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: Европа опасается третьей волны — трансляция»

Всего же с момента объявления пандемии в стране выявили 73 933 случая коронавируса.

За сутки в Киргизии признаны излечившимися 400 пациентов, у которых ранее диагностировали COVID-19. Всего за весь период выздоровели 65 589 человек.

За минувшие сутки зафиксировано четыре летальных исхода от коронавируса — три в Бишкеке и один в Ошской области.

А за все время в Киргизии зарегистрирована 1 281 смерть среди пациентов с диагнозом «COVID-19».