Ташкент, , 12:31 — REGNUM Государственный комитет по развитию туризма Узбекистана предлагает открыть международный всесезонный горнолыжный курорт «Заамин» в Джизакской области. Соответствующий проект документа опубликован на сайте обсуждения проектов нормативно-правовых актов.

В Зааминском районе предлагают построить гостиничный комплекс, культурно-оздоровительные, торгово-развлекательные и другие туристические объекты.

Проект генерального плана свободной туристической зоны разработала турецкая компания IDEALIST. Детальный план строительства курортной зоны планируется проработать до 1 июня 2021 года.

В туристической зоне будут построены станции для электромобилей, площадки для вертолетов, объекты для экстремальных видов спорта. Фонд реконструкции и развития Узбекистана выделит на реализацию проекта кредит в размере $40 млн.

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