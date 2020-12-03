Черкесск, , 12:29 — REGNUM В Карачаево-Черкесии стала фигуранткой уголовного дела любительница рыбалки. Женщину подозревают в незаконной добыче водных биологических ресурсов, совершенной на особо охраняемой природной территории и в местах нереста. На уголовную статью гражданка «наловила» в Тебердинском государственном природном биосферном заповеднике, сообщили 3 декабря в пресс-службе прокуратуры по региону.

Установлено, что женщина ловила рыбу с помощью удочки 14 октября 2020 года, находясь на правом берегу реки Кубань, который входит в зону территории заповедника. Обвиняемая поймала 16 форелей, чем причинила существенный ущерб государству. Сумма ущерба оценена в 29 тыс. рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Прокуратура Карачаевского района признала обоснованным решение о его возбуждении. В настоящее время оно находится в процессе расследования.

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