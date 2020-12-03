Екатеринбург, , 12:30 — REGNUM Количество больных COVID-19 в тяжёлом состоянии, находящихся в больницах Свердловской области, выросло до 648 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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333 пациента лежат в реанимационно-анестезиологических отделениях, 238 таких больных подключены к ИВЛ. Для сравнения, 2 декабря 2020 года в больницах лежали 575 тяжелобольных с COVID-19.

Ещё 3544 пациента находятся в состоянии средней тяжести. Выписано с начала пандемии 39 674 человека, переболевшие COVID-19 (386 — за минувшие сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе зарегистрировано 47 445 случаев заражения коронавирусом.

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