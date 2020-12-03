Санкт-Петербург, , 12:29 — REGNUM Одной из основных целей закрытия ресторанов, театров и музеев на новогодние праздники в Петербурге является снижение въездного туристического потока в город. Об этом заявил 3 декабря вице-губернатор Северной столицы Евгений Елин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Посетительница музея с маске Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Мы снижаем туристическую привлекательность города, говорим гостям: «Давайте побеспокоимся о вашем здоровье, о здоровье детей, с которыми вы хотели, наверное, приехать в город, и о здоровье жителей. Не надо в этом году к нам приезжать», — сказал Елин.

По словам вице-губернатора, закрытие Ленинградского зоопарка тоже связано с ожидаемым притоком родителей с детьми из других регионов. Напомним, в Петербурге будут закрыты аквапарки, театры, кафе и галереи, а также иные учреждения исполнительских искусств.

При этом в городе продолжат работать бани и сауны, так как далеко не у всех петербуржцев есть ванная или душ в домах. К тому же, добавил Елин, по мнению специалистов, коронавирус реагирует на температуру, так что в бане он не так опасен.

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Напомним, общепит в городе полностью закрывают с 30 декабря по 3 января. С 24 декабря по 10 января (за исключением упомянутого выше периода) рестораны смогут работать только до 19 часов.

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