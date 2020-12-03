Ставрополь, , 12:19 — REGNUM Пятеро депутатов думы Кировского округа Ставропольского края досрочно лишены полномочий за коррупционные нарушения. Народные избранники не указали в декларациях полные сведения о своих доходах и имуществе, сообщили ИА REGNUM 3 декабря в управлении по информполитике правительства региона.

Так, один из депутатов скрыл наличие десяти земельных участков и восьми автомобилей. Его коллега не сообщил об участии в деятельности коммерческих организаций и доходах, превышающих 500 тыс. рублей. Также практически все пятеро утаили наличие банковских счетов.

После проверки окружная дума не приняла решение о досрочном лишении нарушителей депутатских мандатов. В этой связи губернатор Ставрополья обратился в Кировский районный суд, который поддержал позицию правительства края. Однако трое депутатов не согласились с вердиктом и обратились в Ставропольский краевой суд, который оставил в силе решение районного суда.