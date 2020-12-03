Барнаул, , 12:13 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По данным оперативного штаба на 3 декабря, общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1152 человека (вновь +14 за сутки).

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается существенный рост количества пациентов, больных внебольничной пневмонией (7710 человек, +66 за последние сутки) и ОРВИ (12 588 человек, +136 за последние сутки).

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 26 800 человек (+233 за последние сутки). Тяжелобольных насчитывается 546 (-31 пациент за последние сутки), к аппаратам ИВЛ подключен 138 пациентов (минус 11 за последние сутки). Растёт число заразившихся коронавирусом детей.

С начала учебного года, по официальной статистике, таковых значится 852 (+5 за последние сутки). В общей сложности SARS-CoV-2 победили 23 248 человек (+308 за последние сутки).

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