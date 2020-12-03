Москва, , 12:12 — REGNUM Советская и российская актриса Нина Хакимова скончалась в возрасте 75 лет. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба московского Российского академического молодёжного театра (РАМТ), в котором она работала с 1983 года.

«2 декабря ушла из жизни Нина Хакимова», — говорится в сообщении. При этом причины смерти актрисы не сообщаются.

Отметим, Нина Хакимова родилась 2 февраля 1945 года и в 1967 году окончила Театральное училище им. Щепкина. С 1983 года работала в РАМТ, где сыграла несколько десятков ролей в спектаклях «Сказки Маршака», «Сомбреро», «Никто не поверит», «Предсказания Эгля», «Отверженные», «Печальный однолюб» и др.