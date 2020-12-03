Новосибирск, , 12:11 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на сегодня, 3 декабря, за прошедшие сутки выявлено ещё 186 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 182 случая. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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«Скончались ещё восемь пациентов: мужчины в возрасте 59 лет, 61 год, 80 лет, 80 лет, 97 лет и женщины в возрасте 47 лет и 63 года. Всего в регионе умерли 764 человека, — уточняется в оперативном сообщении. — В отделениях реанимации находятся 190 человек, на ИВЛ — 49 пациентов».

Всего в регионе выявлено 23 232 случая заражения коронавирусом, в том числе у 1444 детей, 18 907 пациентов выздоровели (+154 за сутки).

В Новосибирской области сделано уже 944 180 тестов на коронавирус.