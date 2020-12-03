Нур-Султан, , 12:10 — REGNUM В Казахстане выявили 133 887 случаев заражения коронавирусом, в том числе 769 — за минувшие сутки. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

По данным ведомства, с 13 марта по 3 декабря выздоровели 118 004 пациента с коронавирусом, скончались — 2056 человек. С 1 августа по 3 декабря выявлено 42 455 случаев пневмонии с признаками COVID-19.

Лечение продолжают получать 13 827 человек, в том числе 904 детей. В стационарах страны находятся 3541 человек, на амбулаторном лечении 10 286 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казахстане планируют построить завод по производству российской вакцины против коронавируса. С середины октября в Казахстане наблюдается небольшой рост случаев заражения коронаиврусом.