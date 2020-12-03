Воронеж, , 12:06 — REGNUM В стационарах Воронежской области проходят лечение 3582 пациента с COVID-19, общее число ковидных коек в 37 стационарах составляет 4550, данные 2 декабря на заседании оперштаба привёл глава департамента здравоохранения области Александр Щукин, сообщили в пресс-службе облправительства. Амбулаторно лечатся 17 766 жителей Воронежской области.

По данным главы облздрава, фиксируется рост числа вызовов «скорых» по поводу высокой температуры и вызовов, не исключающих пневмонию. За последние семь дней рост заболеваемости внебольничными пневмониями составил 13%.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Воронежской области поставлен очередной «рекорд» по приросту числа заразившихся коронавирусом — 353 человека, всего в регионе подтверждено 35 468 случаев заражения.