Казань, , 12:19 — REGNUM В Татарии, по информации на 3 декабря, носителями коронавируса числятся 10 601 человек, за сутки заболели еще 87 жителей республики. Минувшим днем были инфицированы 90 человек. Всего выздоровели 9 294 пациента, за сутки — 79 человек. Летальных исходов на территории республики зарегистрирован 141 случай, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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83 новых случая заражения — контактные, еще четыре — завозные. За сутки в стационары госпитализировали 26 пациентов, 57 — лечатся на дому. Наибольшее число заболевших в возрасте от 30 до 50 лет — 24 человека, 21 — в возрасте от 60 до 70 лет, двое — несовершеннолетние. Среди жителей Казани — 49 инфицированных, 11 — в Набережных Челнах, остальные в районах республики.

Ранее ИА REGNUM сообщало, уже на следующей неделе в Татарию поступит первая партия вакцины от коронавируса «Спутник V». Порядка 40 медучреждений республики задействуют в вакцинации.

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