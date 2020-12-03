Пермь, , 12:03 — REGNUM В Пермском крае за сутки, на 3 декабря, выявили 307 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Регион обновил «рекорд» суточного показателя.

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия накануне масштабной вакцинации от COVID-19 — все новости»

Среди носителей SARS-CoV-2 трое детей и 304 взрослых: 114 мужчин, 190 женщин. В стационарах на лечении находятся 144 человека, еще 163 — под наблюдением медиков дома.

Ежесуточный прирост случаев заражения составил 1,4%, коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1. Показатели сохранились на прежнем уровне.

С конца марта в Прикамье зафиксировано 21 591 носитель коронавируса. От COVID-19 оправились 12 258 пациентов, в том числе 311 — за последние сутки. По причине болезни скончались 675 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Почти 98 млн рублей выделено на закупку антиковидных лекарств для пермяков

Читайте развитие сюжета: В Прикамье за сутки скончался 41 пациент с коронавирусом