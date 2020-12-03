Владикавказ, , 12:01 — REGNUM В Северной Осетии таксисты подключатся к оказанию помощи медикам, обслуживающим пациентов на дому. Ряд операторов такси будут бесплатно предоставлять машины для врачей, работающих на вызовах. В последнее время нагрузка на них значительно возросла из-за необходимости оказания помощи пациентам с коронавирусом. Автопарк поликлиник не справляется с проблемой.

Проблему транспортного обеспечения медиков обсудили в ходе совещания с участием минтранса, минздрава и транспортных компаний. Представители регионального отделения партии «Единая Россия» обратилась к перевозчикам с просьбой поддержать участковых врачей транспортом для обслуживания вызовов. Те приняли предложение.

«Представители «Такси Онлайн» и «Яндекс Такси» будут прикреплены к трем городским поликлиникам — № 1, 4 и 7; возможно, к доброй миссии подключатся и другие фирмы», — пишет портал «15-й Регион».

При этом водители не будут привлекаться к обслуживанию вызовов к ковидным больным. Тем не менее их обеспечат средствами индивидуальной защиты. Автомобили в целях безопасности будут ежедневно дезинфицироваться.

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