Омск, , 12:00 — REGNUM В Оконешниковском районе Омской области памяти Неизвестного Солдата посвятили акцию «Огни памяти». Как сообщает сегодня, 3 декабря, пресс-служба областного правительства, в районном парке Победы был зажжен Вечный огонь.

В Оконешниковском районе прошла акция «Огни памяти» Правительство Омской области

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Активисты оконешниковского отделения всероссийского патриотического движения «Юнармия» организовали торжественное шествие и возложили цветы к мемориалу. Участниками мероприятия стали представители разных поколений, их объединяет одно — чувство гордости за свою великую страну. Завершила акцию традиционная минута молчания.

Кроме того, в образовательных учреждениях района прошли уроки мужества, посвященные памятной дате. Восьмиклассница Оконешниковской школы Виктория Бондюченко в патриотическом движении «Юнармия» состоит уже более года, наряду с единомышленниками активно занимается волонтерской деятельностью, ведет работу по сохранению мемориалов, а также принимает участие во всех районных мероприятиях патриотической направленности.

«Такие тематические классные часы и уроки повышают интерес к истории, географии страны. Позволяют узнать о героях и выдающихся деятелях, полководцах, которыми гордится Россия. В нашей семье бережно хранится память о моем прадедушке Иване Артемьевиче Михалеве, участнике Великой Отечественной войны, мы ежегодно принимаем участие во всероссийской акции «Бессмертный полк»», — поделилась Виктория.

Молодой преподаватель Оконешниковской школы — учитель ОБЖ и руководитель образовательного центра «Точка роста» Сергей Семиренко военно-патриотическое воспитание молодежи считает одним из основных направлений своей педагогической деятельности.

«Без прошлого не может быть будущего. Важно передать молодому поколению память о воинах-земляках? как о героях, так и о тех, кто не дослужился до почетных званий, но вместе с тем отважно сражался на полях сражений, о тех, кто не вернулся домой, о неизвестных бойцах и их подвигах», — прокомментировал педагог.

Как уже сообщало ИА REGNUM, также в Омской области состоялась церемония возложения венка и цветов к скульптуре «Мать-Сибирячка с сыном» и Вечному огню в память об омичах, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны.

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