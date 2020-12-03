Краснодар, , 11:59 — REGNUM Специальные рейдовые группы будут работать в лесах Апшеронского, Туапсинского, Северского, Мостовского районов и Горячего Ключа Краснодарского края до 10 января. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации области.

«Вырубка пихт, сосен, елей на территории лесного фонда региона запрещена. Как показывает практика, в новогоднюю пору это «хвойных лесорубов» не останавливает. Поэтому в декабре мы усилим контроль в этом направлении — в рейдовых группах будут задействованы лесные инспекторы, казаки, полицейские», — прокомментировал вице-губернатор Краснодарского края Сергей Болдин.

В региональном министерстве природных ресурсов напомнили, что штраф за незаконную вырубку составляет до 300 тыс. рублей, а при использовании спецтехники — до полумиллиона. При этом два незаконно вырубленных дерева могут подвести лесоруба под уголовное дело.

В Краснодарском крае официально новогодние ели, сосны и пихты будут продавать в 417 точках — деревья привезут из питомников Пензенской, Саратовской, Оренбургской областей, Пермского края. Также деревья будут продавать 14 питомников Краснодарского края.