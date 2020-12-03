Красноярск, , 11:59 — REGNUM Министр здравоохранения Красноярского края Борис Немика сообщил о стабилизации ситуации с коронавирусом. По его словам, резерв коечного фонда по региону сейчас составляет 24−26%, на 6% сократилось число вызовов скорой помощи, уменьшилось количество пациентов в стационарах.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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При этом в Железногорске, Зеленогорске, Кодинске, Тасеево, Бородино ситуация остаётся напряжённой. В этих населённых пунктах резерв коечного фонда — меньше 10%.

По данным министра, в январе — феврале 2021 года планируется третья волна коронавируса, «поэтому интенсивность мер по обеспечению кадрового резерва, улучшения материально-технической базы медицинских учреждений снижать не планируется».