Липецк, , 11:58 — REGNUM В Липецкой области 3 декабря подтверждено 140 новых случаев заражения коронавирусом — на пять больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего на территории региона выявлено 11 тыс. 650 положительных тестов.

За весь период наблюдения 9426 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 96 — за последние сутки. 125 человек скончались. Пять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

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