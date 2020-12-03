Прага, , 11:59 — REGNUM Разработка собственной вакцины от COVID-19 прекращена в Чехии. Об этом 3 декабря сообщает Чешское информационное агентство.

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По информации журналистов агентства, чешский минздрав принял решение остановить деятельность исследовательской группы вирусологов страны, с мая текущего года работавших над созданием такого препарата под руководством кардиолога и депутата парламента Веры Адамковой. Разработка вакцины велась на базе чешского института гематологии и диффузии крови, а также института клинической и экспериментальной медицины.

При этом указывается, что одним из противников создания в Чехии собственной вакцины от COVID-19 был бывший министр здравоохранения страны Роман Прымула, который считал, что чешские разработчики не успеют в ближайшей перспективе создать собственный эффективный препарат и это быстрее сделают другие разработчики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на сегодняшний день на территории Чехии было выявлено в общей сложности свыше 533 тыс. носителей коронавируса.