Томск, , 11:57 — REGNUM В Томской области число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 19 045. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, за минувшие сутки обнаружено 199 новых носителей.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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У 82 из них выявлены симптомы ОРВИ и пневмонии. У остальных заболевание протекает бессимптомно.

Тем временем, за сутки выздоровели 253 пациента, а всего к настоящему времени от COVID-19 излечились 14 169 человек. Зарегистрировано также 174 летальных случая среди пациентов с коронавирусом. За сутки скончались три человека, входившие в группу риска по сопутствующим заболеваниям.

«Коронавирусная инфекция у всех осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом», — отметили в администрации.

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