Курск, , 11:54 — REGNUM В Курской области по состоянию на 3 декабря зарегистрировано 207 летальных случаев среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За последние сутки подтверждены четыре смерти от тяжелой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19.

Выписаны после выздоровления были 13 тыс. 705 пациентов, в том числе 341 — за последние сутки.

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