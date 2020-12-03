Курск, , 11:53 — REGNUM В Курской области 3 декабря зарегистрировано 169 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на один больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе выявлено 15 тыс. 782 положительных теста.

Выписаны после выздоровления были 13 тыс. 705 пациентов, в том числе 341 — за последние сутки. Скончались 207 человек. Четыре новых летальных случая подтверждено за последние сутки.

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