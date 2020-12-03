Салехард, , 11:52 — REGNUM На Ямале за сутки подтверждён 191 новый случай заражения коронавирусом. Об этом 3 декабря сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост в 199 случаев заражения.

Основные очаги заражения на 3 декабря: Ноябрьск — 33; Надымский район — 22; Салехард — 11; Пуровский район — 28.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлен на 3 декабря 26 931 случай заражения коронавирусом. Выздоровели 18 419 человек, 269 пациентов с COVID-19 скончались (на три человека более, чем днём ранее).