Ростов-на-Дону, , 11:52 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки подтвердили 337 случаев заражения коронавирусной инфекции. За день было проведено 8 тыс. 728 тестов на SARS-CoV-2. Об этомИА REGNUMпроинформировали в донском правительстве 3 декабря. Днём ранее сообщалось о 337 случаях заражения, при этом было проведёно 7 тыс. 431 исследование.

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Положительный результат теста на коронавирус получили жители 38 муниципальных образований Ростовской области. Лидерами по росту числа заражений стали Ростов-на-Дону — 124, Гуково — 29, Таганрог — 23, Константиновский район — 21, Каменский район — 14, Новошахтинск — 11. Чуть более 20% заболевших COVID-19 — жители Дона в возрасте от 66 лет, 5,3% — дети.

За весь период пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 41 тыс. 13 человек.

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