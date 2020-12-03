Волгоград, , 11:54 — REGNUM Всероссийский урок «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» проводят 3 декабря образовательные учреждения Волгоградской области. В День Неизвестного Солдата ученики проверят знания истории с помощью онлайн-теста, сообщает пресс-служба администрации региона.

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Урок памяти состоит из двух частей. На первом этапе педагоги расскажут школьникам о памятной дате и истории её появления, познакомят детей с деятельностью поисковых движений. В интерактивной части предусмотрены короткие задания с онлайн-картой и специальный тест.

Как сообщало ИА REGNUM, память Неизвестного Солдата 3 декабря почтил губернатор Волгоградской области — Андрей Бочаров возложил цветы к Вечному огню на Аллее Героев.

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