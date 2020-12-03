Абуджа, , 11:52 — REGNUM Полиция нигерийского штата Огун арестовала двух подозреваемых в организации так называемой «детской фабрики», которой руководит женщина, освобожденная под залог. Об этом сообщает BBC Africa со ссылкой на заявление представителя полиции штата Абимболы Ойееми.

По его словам, девушка, которую заманил работник «детской фабрики», сбежала и сообщила о произошедшем в полицию.

Офицеры провели обыск и спасли десять девочек, причем четыре из них уже были беременны, сообщает TVC news.

В сообщениях СМИ не уточнялось, сколько лет было освобождённым девочкам.

Одна из арестованных — дочь женщины, руководившей фабрикой, которая была обвинена в торговле людьми и освобождена под залог. Другой подозреваемый — мужчина, которого полиция подозревает в изнасиловании девочек.

Истории о так называемых «детских фабриках» не редкость в Нигерии. В них девочек насилуют, чтобы они забеременели, а затем продают родившихся младенцев, сообщили в полиции.