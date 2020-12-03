Архангельск, 3 декабря 2020, 11:46 — REGNUM Медицинские работники, а также водители и члены летных экипажей, участвующих в оказании помощи ковид-пациентам, получат «северные надбавки» к стимулирующим выплатам. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, деньги на это выделят из федерального бюджета.
Среди тех, кому положена надбавка — врачи, фельдшеры, медицинские работники со средним образованием, водители выездных бригад скорой помощи, члены лётных экипажей. Уборщиков, которых в этом списке нет, за риски поощряет регион — 600 рублей за каждую смену.
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Как сообщало ИА REGNUM, Фонд социального страхования отказал в выплатах семьям архангельских медиков, скончавшихся после COVID-19.