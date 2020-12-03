Пермь, , 11:45 — REGNUM В Пермском крае в течение декабря доноры крови будут получать повышенные выплаты, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Для создания запаса в банке крови на продолжительные новогодние выходные дни губернатор Дмитрий Махонин поручил минздраву увеличить выплаты донорам до 1 тыс. рублей.

«Вижу, что Пермская краевая служба переливания крови испытывает потребность в донорах. Впереди продолжительные праздники и, ожидаемо, вопрос станет более актуальным. Поэтому поручаю на весь декабрь, с 1 по 31 декабря, увеличить выплаты донорам крови на 311 рублей — до 1000 рублей. Это позволит создать необходимый резерв крови для оказания медицинской помощи», — сказал глава региона.

Стоит отметить, в регионе идут на такой шаг не первый раз. Напомним, в апреле во время действия жёстких требований режима повышенной готовности из-за неблагополучной эпидситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, на три месяца вводили повышенные выплаты донорам. Временно их размер вырос с 674 рублей до полутора тысяч. До пункта сдачи крови пермякам выписывали спецпропуска.

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