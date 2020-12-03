Екатеринбург, , 11:44 — REGNUM В Свердловской области проживают более 288 тыс. людей с инвалидностью. Об этом 3 декабря заявил глава регионального минсоцполитики Андрей Злоказов.

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Также в регионе насчитывается более 20 тыс. детей-инвалидов. Как отмечает министр, вопрос об их социальной поддержке является одним из важнейших на территории Среднего Урала.

Министр напоминает о том, что в регионе действует программа «Доступная среда». Её целью является максимальное уменьшение числа барьеров, которые мешают людям с инвалидностью свободно перемещаться и получать, в ом числе, социальные услуги и качественное образование. Также в регионе развивается система трудоустройства таких граждан.