Магас, , 11:43 — REGNUM В Ингушетии установлена личность мужчины, убившего медведя. Им оказался житель села Галашки Сунженского района, сообщили 3 декабря в пресс-службе министрества природных ресурсов и экологии.

В ведомстве рассказали, что в настоящее время материалы проверки переданы в правоохранительные органы для привлечения браконьера к ответственности. За совершенное им преступление ему грозит крупный штраф и лишение свободы.

В то же время в минприроды отметили, что в Ингушетии всего насчитывается 70 особей бурого медведя. Ввиду малого количества этих зверей в лесах охота на них запрещена в любое время года.

Напомним, ранее в Ингушетии была организована проверка по появившимся в соцсетях видеокадрам, на которых группа мужчин разделывает тушу убитого медведя.

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