Стокгольм, , 11:46 — REGNUM Этой весной профессор Стокгольмского университета Том Бриттон предсказывал, что половина жителей Стокгольма заразится коронавирусом к концу мая этого года, тем самым получив так называемый «стадный иммунитет» к смертельному заболеванию COVID-19. Однако спустя полгода 3 декабря в эфире телеканала SVT ученый признался, что его расчеты оказались неверными.

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«Я ошибался», — констатировал профессор.

Как сообщают журналисты, в апреле Бриттон представил модель распространения инфекции в Стокгольме. На графике было можно видеть, как синяя кривая, отображающая наиболее вероятный, по мнению профессора, сценарий развития эпидемиологической ситуации, стремится вверх и достигает своего пика к концу мая. Тем самым коронавирус должен был поразить до 50% населения столицы.

В качестве одной из причин своего неверного анализа Бриттон отметил следующее:

«Он (коронавирус — прим. ИА REGNUM) распространяется более неравномерно, многие наверняка слышали о кластерном заражении, а значит, это вело к тому, что зараженных будет куда меньше».

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