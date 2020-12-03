Севастополь, , 11:41 — REGNUM Ещё 72 случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Севастополе, сообщили 3 декабря в пресс-службе правительства города. Сутками ранее сообщалось о 69 случаях заражения.

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«По состоянию на утро 3 декабря зарегистрировано 72 новых случая заболевания COVID-19. Из них 36 человек госпитализированы в стационары инфекционной, девятой и первой городской больницы, остальные — на амбулаторном лечении», — уточнили в пресс-службе.

За сутки скончались двое мужчин в возрасте 74 и 79 лет и 73-летняя женщина. За тот же период выздоровевшими признан 101 пациент.

За период пандемии в Севастополе подтверждено 4549 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 4101 человек, 129 пациентов умерли. В стационарах города на 3 декабря лечатся 143 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19, 102 человека находятся в «Изумруде», амбулаторное лечение проходят 150 пациентов.