Новосибирск, , 11:41 — REGNUM В Новосибирской области в День Неизвестного Солдата состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню на мемориальном комплексе Монумент Славы. В мероприятии участвовал губернатор региона Андрей Травников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Мемориал «Раненый воин» на кладбище «Заельцовское» в Новосибирске Мэрия Новосибирска

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В Кировском районе Новосибирска глава администрации района Андрей Выходцев, первый заместитель главы администрации района Михаил Кузнецов и начальник отдела по делам молодежи, культуре и спорту Марина Васильева возложили цветы к стеле «Звезда».

Цветы также были принесены на воинские захоронения на кладбище «Заельцовское» к мемориалу «Раненый воин».

Здесь присутствовали губернатор Новосибирской области Андрей Травников, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, исполняющий обязанности главы администрации Центрального округа Владимир Архипов.

Отметим, что ежегодно в Новосибирске на территории «Заельцовского» кладбища у мемориала «Раненый воин» общероссийское общественное движение «Поисковое движение России» по Сибирскому федеральному округу совместно с администрацией Центрального округа проводит митинг реквием.

За пять лет на воинском захоронении кладбища «Заельцовское» было установлено семь мемориальных плит с именами 38 красноармейцев, умерших от ран в эвакогоспиталях Новосибирска, и чьи имена были восстановлены поисковиками.