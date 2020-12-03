Москва, , 11:40 — REGNUM Власти не планируют полного перехода на дистанционный формат образования в России. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

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"Ещё раз подчеркиваю, потому что во многих чатах и сообществах и нам пишут, якобы дистанционное обучение будет всегда. Этого не будет», — сказал Кравцов.

По его словам, Россия никогда не откажется от традиционного формата обучения.