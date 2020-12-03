Москва, 3 декабря 2020, 11:40 — REGNUM Власти не планируют полного перехода на дистанционный формат образования в России. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Следите за развитием событий в трансляции: «Россия накануне масштабной вакцинации от COVID-19 — все новости»
"Ещё раз подчеркиваю, потому что во многих чатах и сообществах и нам пишут, якобы дистанционное обучение будет всегда. Этого не будет», — сказал Кравцов.
По его словам, Россия никогда не откажется от традиционного формата обучения.