Москва, , 11:50 — REGNUM Российский Следственный комитет просит заочно арестовать четверых боевиков исламистской организации, обвиняемых в гибели в 2018 году в Сирии военного лётчика, пилота Су-25 Романа Филипова. Об этом сообщила 3 декабря пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Софинская.

В суд, пояснила она, поступило ходатайство о заочном помещении под стражу боевиков, объявленных в международный розыск. Участников группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обвиняют в участии в деятельности террористической организации, покушении на убийство и хищении огнестрельного оружия.

«В суд поступили материалы в отношении Ибрахима Рамадана аль-Ахмада, Мухаммеда Газиаль аль-Алейвия, Абделя Саттара Абдула Гафура ас-Сыяха и Абделя Басыта Ибрахима аль-Хамуда», — сказала Софинская ТАСС.

Каждого обвиняемого СКР просит поместить под арест на два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции в страну.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре СКР проинформировал об установлении личностей четырёх человек, причастных к гибели пилота Су-25СМ, Героя России Романа Филипова. В феврале 2018 года самолёт сбили террористы. Офицер катапультировался и приземлился на территории сирийской провинции Идлиб. Филипов вступил в неравный бой с террористами и погиб, взорвав гранату.

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